Nicoletti e la duna: "Non ero distratto"

VIAREGGIO

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il 21 dicembre, tra gli atti approvati c’erano i lavori a somma urgenza per la realizzazione di una diga a protezione degli stabilimenti balneari, dei negozi e delle abitazioni della Passeggiata dopo che la mareggiata del 3 novembre aveva provocato numerosi danni. Un provvedimento d’urgenza visto che l’acqua era arrivata fino in Passeggiata dove ha invaso i locali di sgombero degli stessi bagni, alcuni negozi e alcune cantine di abitazioni private. Una ’’presa d’atto’’ votata da tutti i consiglieri comunali di maggioranza che d’opposizione, ad eccezione del capogruppo della lista “Bonaceto Sinsaco“, l’avvocato Tiziano Nicoletti, così come abbiamo dato conto nel cronaca del consiglio comunale. Adesso l’avvocato Nicoletti precisa e spiega il perché di quel voto costatogli l’appellativo di ”bastian contrario“.

"Non ero distratto e non sono bastian contrario – afferma Nicoletti –, ho solo l’abitudine di leggere e studiare gli atti. Ho votato contro la spesa urgente per la duna di sabbia, perché, in seguito alla mia richiesta di accesso agli atti, ho appreso che il Comune di Viareggio, non ha un Piano comunale di Protezione Civile aggiornato. Come esplicitamente comunicatomi dal dirigente in data 15 novembre con lettera che le allego. Se il Comune avesse avuto un piano aggiornato, la duna sarebbe stata prevista, eretta il giorno prima della mareggiata e non ci sarebbero state ne spese urgenti ne mare in passeggiata. Non volevo fare risalto a questa negligenza per non essere tacciato di strumentalizzare anche le emergenze, ma sentirsi dare del distratto non mi piace".