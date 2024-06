Next Group acquista Ex Perini e Picchiotti. In Darsena altri 16 milioni di investimenti

Una situazione congelata da tempo, quella degli stabilimenti ex Perini ed ex Picchiotti in Darsena, smossa, ora, dal percorso di acquisizione di Next Group. Un’azione che si tradurrà in nuove assunzioni, dirette e indirette per decine di posti, il raddoppio della produzione e la riqualificazione del tessuto urbano attraverso il recupero e la valorizzazione dei siti. Next Group, che ha rilevato i marchi storici Maiora e AB Yacht, ha già messo in campo 33 milioni di investimento, e ne prevede adesso altri 16 per l’intervento (già avviato) di messa in sicurezza e di recupero funzionale dello stabilimento Picchiotti, oltre che di ammodernamento dei 4mila metri quadrati di uffici di via Coppino con antistante banchina, dove verrà creata anche una mensa per gli operai con standard modernissimi, così da garantire un efficiente bacino produttivo all’avanguardia in Darsena. Un traguardo ambizioso, che renderà possibile, con i nuovi spazi, raddoppiare la produzione, passando dalle attuali 9 a 18 barche l’anno, consolidando in modo importante il ruolo della città come capitale della nautica nel mondo.