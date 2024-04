Nelle mani del “Giocattolaio“

Una storia carica si tensione e suspense, in cui i colpi di scene si susseguono ad un ritmo così serrato da lasciare lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Questa sera, alle 21, al teatro Jenco andrà in scena il thriller psicologico e claustrofobico “Il Giocattolaio“ con Francesca Chillemi e Kabir Tavani. La storia di un uomo che prende di mira le donne, pur decidendo di non ucciderle. Egli le seduce e le lobotomizza con molta destrezza, abbandonandole a un destino atroce: le rende bambole viventi, immobilizzate su una sedia a rotelle e disponibili ad ogni suo desiderio.

Il testo è in grado di indagare la capacità umana di manipolare il prossimo e la straordinaria attitudine dell’essere umano a mentire e a torcersi psicologicamente quando è mosso da forti emozioni soprattutto se si tratta di quelle più inconfessabili. La vittima è così pronta ad accettare ogni compromesso fino a provare desiderio sessuale nei confronti del carnefice.

Lo spettacolo pone l’accento sulle fragilità dell’istinto umano e sulla capacità di accettare il degrado morale suggerendo però al pubblico che spesso esiste una possibilità di scelta e di riscatto.