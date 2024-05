Nel ricordo di Laura Del Gratta. Un sostegno alla Casa delle Donne

Hanno custodito e realizzato quell’ultimo, doloroso quanto generoso, desiderio: “Il giorno che non ci sarà più non portatemi dei fiori, ma pensate a chi ha bisogno di un sostegno“. E così i familiari di Laura Del Gratta hanno fatto, consegnando ieri mattina un contributo di 2.730 euro alla Casa delle Donne di Viareggio. "Perché questo – raccontano i figli di Laura , Gabriele e Giacomo Mazzone – era il modo in cui nostra madre voleva essere salutata".

Laura se n’è andata alla fine di febbraio a soli 58 anni, a causa di una malattia contro la quale ha combattuto senza farsi rubare i giorni felici. Cassiera alla Coop di Torre del Lago, prima di aggravarsi ha continuato ad inseguire tutte le sue passioni. Come la recitazione, che un anno fa l’ha portata sulle tavole del teatro Jenco per il ritorno sulle scene della canzonetta del Carneval Puccini.

"Nostra madre – proseguono i figli – è state per noi un esempio. Per il suo altruismo e per il suo coraggio, per questo abbiamo scelto di sostenere attraverso il suo ricordo la Casa delle Donne. Un’associazione fondamentale per il nostro territorio che, grazie all’impegno e al coraggio delle sue volontarie, si batte ogni giorno per le donne e contro la violenza di genere". Insieme alla sorella di Laura, Gigliola, e al marito, Umberto; Gabriele e Giacomo ieri hanno incontrato la presidente Ersilia Raffaelli, "Ringraziamo l’associazione per tutto ciò che fa, pur tra mille difficoltà. E – concludono – vorremmo ringraziare anche tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta fondi. I parenti, gli amici, i colleghi della Coop di Torre del Lago, e i compagni del Carnevalpuccini, che hanno voluto ricordare nostra madre anche quest’anno. In occasione della Canzonetta".