Natale da leggere. Un libro al giorno fino alla "Vigilia"

Un libro al giorno fino a Natale grazie al calendario dell’Avvento. Il calendario dell’Avvento dedicato alla lettura lo propone, per il secondo anno, la Diffusione del Libro (in foto Daly Moriconi e Diletta Barsuglia) che accompagna i lettori fino a Natale con un calendario composto interamente da libri, per grandi e piccini. I prezzi dei calendari vanno incontro alle esigenze dei lettori e delle famiglie e soprattutto alle preferenze del piccolo e grande pubblico.

Per gli adulti, calendari personalizzabili a partire dai 100 euro: basterà dire i propri gusti, scegliere i libri preferiti e i generi che più appassionano, un budget di spesa ed ecco che la magia del Natale è arricchita dai libri e dall possibilità di leggere e vivere tante emozioni. Per i più piccoli invece, sia box standard che personalizzabile: la prima, al prezzo di 59 euro, prevede libri interamente scelti dalla libreria, la seconda, invece, con un prezzo a partire da 70 euro, tiene in considerazione tutte le preferenze espresse, sia online che direttamente in negozio, dove si potranno scegliere direttamente i libri.

Per i piccoli, libri da leggere e da colorare, sticker e giochi, tenendo sempre conto dell’età. Le box, una volta formate dai piccoli elfi della Diffusione, potranno essere spedite o ritirate in negozio, a prefrenza del cliente. Sui profili della Diffusione del libro di Tik Tok, Instagram e Facebook la notizia spopola: un libro al giorno fino a Natale per sognare.

Viola Mallegni