Musica e sociale. Il nuovo singolo di Barcaroli

Nell’abitazione in Darsena ha realizzato uno studio dove fa musica e scrive brani. Nel futuro, Marco Barcaroli, 27 anni da poco, viareggino, sogna di vivere di musica e spera che la passione, nata da bambino, diventi la sua professione. Ha una laurea triennale in Discipline dello spettacolo e un master preso a Roma in fonderie elettroniche. È uscito su tutte le piattaforme digitali il settimo singolo “This World” del quale lui ha composto musica e parole, con la voce di Michela Lombardi. “This World” vede oltre a Marco Barcaroli, produttore, autore, piano e ai sintetizzatori la partecipazione di Marco Martinelli alla batteria e Francesco Foti al basso.

Quando e come ha incontrato la musica?

"Ero adolescente quando i miei genitori, Paolo e Brunella, mi facevano ascoltare tanta musica e da lì è iniziato il percorso tra rock e musica elettronica. So che non è facile vivere di musica, ma ci provo".

ll singolo che temi affronta?

"Il testo è un’amara riflessione su diversi argomenti: il progressivo deteriorarsi dei rapporti umani aggravato da un malessere generalizzato acuito dalla pandemia, la polarizzazione delle opinioni fomentata dai social media, la spettacolarizzazione della depressione, la preoccupazione per il mancato rispetto dei diritti delle donne e il dilagare di uno sterile e subdolo narcisismo a discapito di romanticismo e vulnerabilità".

Un album?

"Potrebbe essere uno dei prossimi progetti"". Intanto, “This World”è dedicato a tutti.

m.n.