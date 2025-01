Museo bozzetti. Ecco la rivista celebrativa

Appuntamento finale con i “Dialoghi d’arte e scultura”, rassegna ideata e promossa dal Museo dei Bozzetti (nella foto) per il 40° anniversario della apertura. Nel Salone dell’Annunziata oggi alle 17, ingresso libero, si presenta “MDB”, rivista realizzata dal Comune con il supporto della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Raccoglie i momenti più significativi del viaggio, lungo un anno, fra iniziative, dibattiti ed eventi outdoor che hanno raccontato la storia del Museo intitolato a Pierluigi Gherardi. Presentazione accompagnata dalla musica di Renza Castelli.

“Con questa pubblicazione abbiamo fissato un pezzo di storia della città – spiega Alberto Giovannetti, sindaco e assessore alla cultura – una ricorrenza che ha dato uno slancio nuovo al sistema-cultura non solo per le presenze registrate nelle sedi museali e espositive, ma anche perché ha posto la città all’attenzione delle autorità di settore e ha aperto nuove opportunità, che discuteremo nei prossimi giorni, per la sua promozione". Il sindaco ringrazia il personale dell’ufficio cultura e turismo: Monica Torti, dirigente, Sabrina Francesconi, responsabile, Maria Dina Albiani, Valentina Fogher, Tania Gualdo, Alessia Lupoli, Guido Moriconi, Massimo Pierotti, Chiara Celli, direttrice del Museo, per il lavoro di squadra svolto con professionalità e passione. Grazie a Walter Tamburini e Cristina Martelli, presidente e segretario generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest per aver creduto e supporato il progetto. La rivista, stampata in 2000 copie, 128 pagine a colori, in formato grande in italiano e inglese si trova al centro culturale “Luigi Russo”.