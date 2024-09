Municipale, concorso per 2 agenti. È necessario solo il diploma. Posti disponibili al settore ambiente

Posti disponibili alla polizia municipale per diplomati fino a 32 anni. Il Comune ha infatti indetto il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione tramite contratto formazione e

lavoro di 2 agenti istruttori da assegnare al settore polizia locale amministrativa ambiente.

un concorso pubblico rivolto a diplomati interessati a intraprendere una carriera come agenti di polizia locale. Questa opportunità prevede l’assunzione tramite contratto di formazione e lavoro all’interno del servizio di polizia municipale: i candidati selezionati saranno assunti con un contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi. Durante questo periodo, gli agenti riceveranno una formazione specifica di almeno 60 ore. Al termine del contratto, in caso di valutazione positiva delle competenze acquisite, il contratto potrà essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a discrezione del dirigente del comando. Il concorso prevede una prova scritta con argomenti come l’ordinamento e le funzioni della polizia locale, il sistema sanzionatorio, la legislazione sulla circolazione stradale, diritto penale, normativa sugli stranieri, e altro ancora; una prova orale (sulle materie oggetto della prova scritta. Il colloquio concorrerà altresì ad approfondire la motivazione e il potenziale del candidato in relazione alle competenze connesse al profilo professionale da ricoprire) e una prova di efficienza fisica con tre esercizi ginnici (la corsa sui mille metri, salto in alto e sollevamenti alla sbarra). .I candidati risultati vincitori saranno avviati in strutture sanitarie competenti per essere sottoposti, a cura e

spese dell’amministrazione, a visita ed accertamenti medici tesi a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ed

attitudinali previsti dal presente bando.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale inPA, entro e non oltre il 29 settembre. Per accedere alla piattaforma, è necessario utilizzare Spid, Cie, Cns o credenziali eIdas.

Francesca Navari