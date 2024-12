Missione Plastic Free. Raccolti 160 chili di rifiuti

Con l’arrivo delle festività natalizie hanno deciso di rimboccarsi di nuovo le maniche per fare un regalo speciale al territorio. Un regalo non da mettere sotto l’albero, ma da conservare nel proprio animo: il rispetto per l’ambiente. L’ennesima missione compiuta per i volontari dell’associazione “Plastic Free“, protagonisti sabato scorso dell’ultima raccolta di rifiuti del 2024. L’iniziativa si è conclusa infatti nel giro di un’ora con la rimozione di circa 160 chili di rifiuti lungo il tratto di spiaggia che va dal pontile di Tonfano verso nord.

Non solo plastiche e microplastiche, scovate come sempre in gran quantità, ma anche suole di scarpe, bottiglie, pannolini e molto altro ancora. Raccogliendo inoltre il plauso dell’amministrazione comunale, che con l’associazione ha firmato un protocollo d’intesa nel novembre 2023 per unire le forze in questa campagna di sensibilizzazione. "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a ’Plastic Free’ – interviene l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – e all’infaticabile vice referente provinciale Sara Quintavalle che ha organizzato per tutto l’anno, sul nostro territorio, appuntamenti di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica rivolti in modo particolare ai più giovani. Continueremo a sostenere con piacere e convinzione queste iniziative e tutte quelle volte a far maturare nella comunità una vera coscienza di rispetto dell’ambiente". All’iniziativa di sabato scorso, infine, hanno collaborato anche la Captain Paul Watson Foundation - Italia, il Wwf Alta Toscana ed Ersu.

d.m.