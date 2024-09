Mensa e scuolabus. Riaperte le iscrizioni

Sono riaperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica e al servizio di trasporto scolastico. Per la mensa, le domande possono essere presentate fino al 18 ottobre ed esclusivamente in modalità telematica (ogni informazione è reperibile sul sito del Comune). L’alunno potrà usufruire del pasto però solo dopo aver ricevuto l’accettazione scritta tramite mail da parte dell’ufficio scuola del Comune, rilasciata a seguito dell’espletamento dei necessari controlli.

Per quanto riguarda lo scuolabus, invece, si potrà procedere all’iscrizione fino al 30 settembre: la presentazione della domanda non equivale all’accettazione per l’ammissione al servizio ma è finalizzata esclusivamente alla formazione di una graduatoria da utilizzare nell’eventualità che si rendano disponibili dei posti sui due percorsi attivati relativi ai due Istituti comprensivi.

"Il ripristino di questi servizi è stata una nostra battaglia e un impegno preso e mantenuto – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; adesso riapriamo le iscrizioni per dare risposta alle tante richieste delle famiglie del nostro territorio che non erano riuscite nei tempi stabiliti".

"Dobbiamo e vogliamo essere a fianco delle famiglie – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – cercando di migliorare costantemente i servizi che rappresentano uno strumento indispensabile per il diritto allo studio. Il 30 partirà regolarmente la mensa per chi si era già iscritto nei termini, le iscrizioni di questi giorni sono vincolate ai regolari controlli da parte dell’ufficio e il servizio partirà per loro appena istruita la pratica e ricevuta conferma scritta ai genitori da parte dell’ufficio via mail".