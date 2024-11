Medaglia a Marvin

Importante riconoscimento consegnato al pugile professionista Marvin Demollari, che nei giorni scorsi è stato insignito della medaglia di bronzo al valore atletico. Si tratta di un riconoscimento che rimane per tutta la vita e certifica le imprese compiute del guerriero lucchese, in forza alla Boxe Viareggio.

Demollari, dopo 90 incontri disputati tra i dilettanti, con prestigiosi traguardi come la vittoria al “Guanto D’oro”, è riuscito a imporsi anche tra i professionisti, con ben 19 incontri disputati e la gloriosa vittoria per la cintura di campione d’Italia nella categoria 60 kg. Ora, in attesa di una nuova chance internazionale, Marvin si allena senza soste, pronto ad altre imprese.

Purtroppo al momento le condizioni strutturali della palestra non permettono il montaggio di un ring adeguato per motivi di spazio, ma i ragazzi del tecnico Moriconi non demordono, allenandosi nell’accogliente palestra sita nel quartiere Migliarina e girando le palestre toscane e italiane per sedute di sparring di alto livello, necessarie per compiere il salto di qualità degli atleti. Metropolis Boxe Viareggio sarà protagonista in Lombardia, dal 3 all’8 dicembre con i pugili Kaludjerovic e Pieri per i campionati italiani élite.