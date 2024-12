Massarosa Dimissioni Bertolaccini. La Lega: "Errore della giunta"

Le dimissioni di Pietro Bertolaccini da vicepresidente del consiglio comunale hanno scosso gli ambienti della politica. Si dicono mortificati e dispiaciuti il capogruppo Lega Nicola Morelli e il collega Pietro Cima "perché – spiegano – viene negato a Bertolaccini un riconoscimento che si merita come uomo e come professionista. Persona empatica, di buonsenso, competente e sempre disponibile, punto di riferimento per l’intera comunità massarosese. Il suo curriculum professionale parla da solo, ma è solo conoscendo la sua umanità e il suo vissuto che si riesce ad avere compiutezza del personaggio. Bertolaccini è stato ed è il dottore di tutti, sempre disponibile, mettendo le sue competenze professionali e umane a disposizione dell’intera Comunità e anche al di fuori di questa". Per Morelli e Cima si tratta dell’ennesimo sbaglio della giunta Barsotti. "La mancata assegnazione di un riconoscimento – concludono – ci dimostra ancora una volta quanto sia miope e fallace la visione di questa amministrazione".