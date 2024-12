Marconi-Stagi, oggi si decide. Sit in contro l’accorpamento

È il giorno del verdetto. Oggi, dalle 15 in poi, in Provincia verrà pronunciata l’ultima parola sull’accorpamento tra l’istituto “Marconi“ di Viareggio e l’istituto “Don Lazzeri-Stagi“ di Pietrasanta a partire dall’anno scolastico 2025-2026. I motivi del provvedimento sono stati ampiamente riportati nei giorni scorsi e riguardano l’osservanza di quanto dispone una norma in merito al numero di iscritti. Chi non rispetta la media regionale delle 800 unità è destinato infatti alla fusione, ed entrambi gli istituti non vanno oltre quota 600 iscritti.

L’incontro alla sede della Provincia sarà preceduto però da un sit in di protesta fissato alle 14,30 di fronte a Palazzo Ducale e che vedrà partecipare studenti, famiglie e personale scolastico del “Don Lazzeri-Stagi“. Contrariamente a quanto riportato nell’edizione di ieri, non ci sarà il dirigente del “Don Lazzeri-Stagi“ Giovanni Fiorillo: "Non sarò presente in quanto direttamente coinvolto e per non creare equivoci con il mio ruolo istituzionale. Condivido però la piena partecipazione di famiglie e lavoratori a favore del territorio". Anche la Cna, infine, dice "no" all’accorpamento.