Marchio Patrimonio europeo. La reunion dei siti certificati

I cinque siti del Marchio del Patrimonio Europeo si sono riuniti alla Fabbrica dei diritti di Sant’Anna per una riflessione comune sul significato di memoria e di storia e per trovare insieme i punti in comune per costruire un percorso di condivisione e crescita per rafforzare il valore europeo di questi luoghi.

Il convegno ha riunito per la prima volta: Museo Casa Alcide De Gasperi, Ventotene, Area archeologica di Ostia Antica, Forte Cadine, e Sant’Anna di Stazzema. "È stato un primo incontro molto interessante – commenta il sindaco Maurizio Verona – e e da oggi partirà un lavoro condiviso e coordinato per la valorizzazione del marchio. Un attributo che l’Europa ci ha assegnato per i valori che esprimono questi luoghi e per le attività che vi vengono svolte. Per quanto ci riguarda, questa occasione è stata l’inizio di un percorso per consolidare e affermare che Sant’Anna di Stazzema, e i luoghi come Sant’Anna, sono ambienti, città o paesi, importanti e fondamenti della Costituzione Italiana per i valori che rappresentano. L’auspicio è che da qui inizi una collaborazione e una rete di lavoro che si allarghi in futuro anche con gli altri siti europei insigniti di questo riconoscimento".