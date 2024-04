Macchia allagata. Legambiente rassicura:: "Favorita la biodiversità"

Le piogge delle ultime settimane hanno allagato la Macchia Lucchese. Legambiente, in ogni caso, invita a non allarmarsi. "La Macchia è per sua natura un’area soggetta a periodici allagamenti – spiega il presidente Riccardo Cecchini – che garantiscono lo sviluppo di comunità acquatiche, assicurando alti livelli di biodiversità nel Parco. Mantenendo l’umidità del suolo, forniscono un beneficio ecosistemico alle aree circostanti, raffrescando il clima durante la calura estiva e contrastando il cuneo salino".