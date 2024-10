Lotta alla criminalità. Aumento delle telecamere e turni di notte dei vigili

Turni di notte per la polizia municipale e potenziamento della videosorveglianza. Di questo si è parlato nell’incontro tra i sindaci della Versilia e il prfetto Giusi Scaduto per pianificare le strategie da adottare in tema di sicurezza. "Il dato che il prefetto ha sottolineato è che, al di là della percezione, spesso strumentalizzata politicamente, i dati dei reati da gennaio ad agosto sono in calo rispetto all’anno precedente – commenta la sindaca Simona Barsotti –; questo non vuol dire che non si debba lavorare con obiettivi precisi e strategie condivise". Due gli aspetti principali che riguardano il territorio: da un lato, turni di notte per tutte le polizie municipali in modo da liberare le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza, dall’altro il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza che aiutano sia in termini di dissuasione che nell’individuazione dei responsabili dei reati, con la prefettura i comuni stanno lavorando al miglioramento del sistema proprio a Massarosa, oltre che a Camaiore e Pietrasanta.

"Abbiamo ottenuto 60 mila euro per la videosorveglianza e inoltre abbiamo avviato il percorso per la pianificazione e la rigenerazione urbana dell’area del Fornacione dove sorgerà la nuova caserma dei carabinieri un ulteriore opportunità di rafforzare l’azione delle forze dell’ordine sul territorio – conclude la sindaca – a questo si deve aggiungere la progettualità a livello educativo nelle scuole e non solo e tutti gli interventi di decoro, pubblica illuminazione e manutenzione che rendono le nostre frazioni vivibili e lasciano meno spazio d’azione possibile ai male intenzionati".