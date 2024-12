Lo scambia-siringhe è sempre lì. Pca: "Simbolo di indifferenza"

Qualcuno ironicamente lo chiama "reperto archeologico". Visibile sia dalla strada ma soprattutto da chi si reca al cimitero di via Garibaldi per una visita ai propri cari. A svettare sul lato nord del parcheggio è l’ex scambiatore di siringhe, installato dall’Asl circa 30 anni fa quando c’era il Sert (le siringhe venivano fornite dalla farmacia comunale al Gruppo Sims) e in disuso ormai da due decenni. "Per avere una siringa nuova – spiegano dal Progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi – bisognava inserire soldi o una siringa vecchia.

Oltre a privarci dei contatti diretti con i tossicodipendenti, che ci andavano di notte e in anonimato, veniva preso e calci e pugni finché non fu rotto in maniera definitiva e nessuno lo aggiustò. La sua presenza è l’emblema del disinteresse e di come questo tema sia ai margini e non raccolga l’interesse della politica".

d.m.