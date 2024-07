L’ex comandante Cetola si è sposato con Allegra. Festa per i carabinieri

Fiori d’arancio per l’ex comandante dei carabinieri di Viareggio, Edoardo Cetola. Alla Pieve di San Giovanni a Lucca ha infatti detto "sì" a Allegra Cammi, fiorentina e medico della polizia di Stato, in una suggestiva cornice di colleghi in alta uniforme, parenti e amici che hanno festeggiato poi i novelli sposi al ricevimento a Villa Bernardini. Cetola, alla guida del comando di Viareggio dal 2017 al 2022, è adesso al comando della compagnia Milano Porta Monforte ma ha sempre mantenuto uno stretto legame con la Versilia.