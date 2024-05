Lavori alla rete idrica. Rubinetti a secco

Rubinetti a secco, per fortuna solo dalla sera alla mattina, per 8mila famiglie del comprensorio a causa di un intervento di manutenzione straordinario sulla rete idrica ad opera di Gaia. Il cantiere più corposo è previsto a Forte dei Marmi, con i lavori in programma dalle 22 del 15 maggio alle 6 del giorno dopo, con inevitabile sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile. Lo stop riguarderà 7.934 famiglie residenti nel quartiere Centro, Roma Imperiale, Caranna e Vittoria Apuana. Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive, inoltre, si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti.

Il secondo intervento da parte del gestore idrico, pure quello in programma dalle 22 di mercoledì fino alle 6 di giovedì, riguarderà invece via Nizza e il viale Roma in località Fiumetto, e via Emilia in località Querceta. In questo caso le famiglie interessate dalla sospensione del servizio saranno 116 e anche per loro valgono le stesse prescrizioni disposte per le quasi 8mila famiglie di Forte dei Marmi. Il gestore, infine, si scusa in anticipo per gli eventuali disagi.