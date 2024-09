L’arte di Montale. Presenze record a Casa Fasola

Speciale finissage per la mostra Montale (foto) a Casa Fasola, curata da Mario Luca Giusti Peterich, in esposizione a Villa Bertelli da agosto, quando è stata inaugurata.

Sedici opere, marine e paesaggi di quando il poeta andava in villeggiatura in Versilia. Venerdì alle 18 la Sala Ferrario della dimora storica ospita l’evento “Eugenio Montale e la Versilia“, relatore Franco Contorbia, ordinario di letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Genova e grande studioso di Montale e riconosciuto come un’autorità nel campo della letteratura italiana. A Montale Franco Contorbia ha dedicato opere fondamentali. Nell’appuntamento a Villa Bertelli ripercorrerà i periodi nei quali Montale è stato gradito ospite di Forte dei Marmi e parlerà della mostra e della stagione culturale e artistica del Quarto Platano di cui il poeta genovese, premio Nobel, è stato insigne rappresentante.

Questo fiorente periodo, che ha caratterizzato parte del Novecento cittadino, e non solo, è stato recentemente riscoperto e valorizzato, tanto che la Fondazione Villa Bertelli gli ha dedicato l’omonimo museo dando vita a un legame duraturo tra la comunità e la sua eredità artistica e che ha trova un ulteriore, felice capitolo nella mostra di Mario Luca Giusti. L’evento è a cura del Circolo culturale Il Navicello. Ingresso libero. Necessaria prenotazione allo 0584 787251.