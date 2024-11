Lanciata la raccolta fondi. Riportare il giardino ai suoi antichi splendori

Riportare il giardino della villa Puccini ai suoi antichi splendori. Un angolo di pace e ispirazione che Puccini stesso ha curato e amato profondamente. E’ questo l’obiettivo che la Fondazione Puccini – fondata nel 2005 dalla nipote del Maestro, Simonetta – si pone per restituire splendore a un luogo che custodisce i segreti e i sogni del grande Maestro. Per reperire i fondi necessari la Fondazione ha lanciato proprio ieri, giorno dell’anniversario della morte, una raccolta fondi su Eppela.

L’intera operazione ha un costo complessivo di 300.000 euro. Per raggiungere questo traguardo, la Fondazione Simonetta Puccini ha lanciato una raccolta fondi con un primo step dall’obiettivo di 120.000 euro che, sommato a un contributo iniziale di 80.000 euro già erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, permetterà di realizzare i lavori di restauro necessari a rendere il giardino accessibile al pubblico: la preparazione del terreno, gli scavi, la posa degli impianti vegetali e le opere murarie, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche per consentire a tutti di visitare questo luogo speciale. Una volta raggiunta questa prima meta di 120.000 euro, la Fondazione rilancerà la raccolta fondi con un secondo step dall’obiettivo di 220.000 euro, raggiungendo così la somma complessiva del costo dei lavori, necessaria per terminare il restauro e riportare il giardino al suo splendore. "Ogni contributo – dicono i responsabili della Fondazione – sarà un gesto di omaggio verso l’eredità di Giacomo Puccini, consentendo a Torre del Lago di mantenere vivo il ricordo del grande Maestro in un ambiente che riflette la sua vita e la sua musica".

Questa l’idea di massima per partecipare: 10€: iscrizione nell’elenco dei sostenitori con invito a tutti gli eventi della Fondazione Simonetta Puccini.

25€: Piantina del Giardino di Puccini. 35€: Fotografia di Giacomo Puccini dall’Archivio, piantina del Giardino. 70€: Concerto esclusivo per i sostenitori in Auditorium, visita in anteprima al Giardino. 100€: Invito per due al concerto in Auditorium, visita in anteprima al Giardino.

200€ o più: Copia anastatica di un foglio musicale autografo, invito al concerto e alla visita.

500€ o più: soggiorno nella suite Puccini per due, ingresso annuale alla Villa Museo.