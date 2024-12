L’allarme della Lega: "Lo stadio è insicuro"

La Lega attacca l’amministrazione sullo stadio comunale. Sicurezza a rischio per lo sport? "Come capogruppo della Lega – accusa Andrea Pellegrini –, viste le copiose piogge dell’ultimo periodo, sono tornato a fare un sopralluogo allo stadio e non mi capacito di quello che ho visto". Descrive pozzanghere d’acqua sulle tribune, dovute alle infiltrazioni d’acqua dalla copertura che aggravano sempre di più le condizioni delle stesse. "L’assessore Dalle Luche e il sindaco dove sono? –chiede Pellegrini – Sono anni che facciamo presente questi problemi: è stata creata anche una commissione di vigilanza e di controllo per gli impianti e le società sportive, che si è riunita due volte ed è da primavera che non si riunisce . L’assessore allo sport Luca Mecchi, se ogni tanto facesse un giro per gli impianti, si renderebbe bene conto dei problemi esistenti".

Insomma tanti rischi. "È indecoroso vedere costretta la società a porre un nailon di fortuna sul tetto del bar dello stadio per tamponare le infiltrazioni – chiude – e il Comune non fa niente. Speriamo che l’assessore Dalle Luche e il sindaco vogliano prendere provvedimenti al più presto almeno per tamponare le urgenze. Un grazie va invece al Camaiore Calcio che cerca di tamponare con mezzi di fortuna la dove il comune è latitante". I.P.