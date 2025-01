L’Afrika bar cambia pelle. Il locale passa di mano

Secondo cambio di gestione in pochi giorni. Dopo il "Caffè al Teatro", ceduto dopo 22 anni, ora tocca all’"Afrika bar" al quartiere Africa. I gestori Fabio Lenzoni e Nicola Federigi hanno deciso di interrompere 26 anni di storia per dedicarsi ad altro. I quattro dipendenti saranno mantenuti dai nuovi gestori (residenti in zona). "L’Afrika bar – scrivono gli affezionati clienti del locale di via della Svolta – non è solo un punto di ritrovo per amici appassionati dell’aperitivo in compagnia, sportivi che si ritrovano per assistere alla partita della squadra del cuore, un caffè fugace o una buona pizza. Rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza per ritrovarsi, discutere di cronaca, politica e sport. Ringraziamo Fabio e Nicola per l’impegno, la dedizione e la qualità mostrata e con loro i collaboratori in pizzeria e il personale tutto. Tanti auguri ai gestori che lasciano e ai nuovi che arrivano ereditando un locale ricco di personalità e cultura.

d.m.