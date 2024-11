La rotonda cambia nome. Intitolata a Gentileschi

Una rotatoria per Artemisia Gentileschi: si è tenuta nei giorni scorsi l’inaugurazione della nuova denominazione della rotonda in zona Cavallini, tra via Provinciale e via Italica, in accesso a Camaiore, omaggiando la figura della pittrice italiana vissuta nel Seicento come esempio della parità di genere nella società.

L’iniziativa è nata dal tessuto scolastico: durante l’anno 2023/24, infatti, alcune studentesse del liceo Chini di Lido di Camaiore – nello specifico, la classe 3ªBL – hanno partecipato all’XI concorso nazionale “Sulle vie della Parità”, bandito dall’associazione Toponomastica Femminile, con il cortometraggio "Artemisia Gentileschi: ciò che una donna può fare. L’arte del coraggio". Il lavoro è stato premiato a Roma il 19 aprile scorso tra quelli di oltre 3 mila studenti e studentesse da tutta Italia.

Oltre alla produzione del video e della canzone, cantata nel video stesso, il progetto ricomprendeva anche altre attività tra cui la partecipazione a incontri sulla tematica della violenza di genere e l’intitolazione di un luogo pubblico ad Artemisia Gentileschi.

A seguito dell’istruttoria, iniziata lo scorso marzo, è stato deliberato dalla giunta di intitolare all’artista seicentesca la rotatoria alla convergenza tra via Italica, via Dietromonte, via Montecavallo e la Provinciale a Camaiore (comunemente nota come ’Rotonda della Carrozzeria Stadio’). L’inaugurazione rientra tra le iniziative promosse dall’amministrazione per celebrare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, in programma il prossimo 25 novembre.