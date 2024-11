La protesta nel Palazzo. La carica dei cagnolini

Entrano anche i cani in consiglio comunale: per la prima volta, gli amici a quattro zampe sono stati chiamati a raccolta da Cinzia Romboni di Fratelli d’Italia a fare la loro apparizione in Comune per reclamare uno sgambatoio.

"Fatti non parole": le minoranze presentano una mozione per un’area per i cani dopo l’eliminazione, avvenuta anni fa, di quella in via Fonda. Proteste dei padroni dei compagni di vita pelosi che non hanno un terreno dove correre e sfogarsi: da tempo la promessa di un’area lungo fiume resta al palo e mercoledi, durante la seduta consiliare, con il guinzaglio e gli animali ben in evidenza molti cittadini sono entrati nel palazzo durante la discussione. Anche la maggioranza ha presentato un proprio ordine del giorno parallelo ma, al momento, il problema sta nell’area deputata ad accoglierli che deve essere distante dall’abitato per non creare disagi e rumori.

Dal canto suo, in attesa di sciogliere il nodo degli sgambatoi, il Comune interviene con le dog toiler: sono in fase d’installazione 11 nuove dog toilet in parchi e luoghi pubblici del territorio. "L’iniziativa procede nell’ottica di riqualificazione degli spazi pubblici del nostro Comune, con particolare attenzione agli amici a quattro zampe – spiega l’assessore all’ambiente Sara Pescaglini –; un nuovo servizio mirato al decoro urbano".

Le prime quattro dog toilet sono state installate a Camaiore (parcheggio di via Bonuccelli, in zona Sterpi), a Casoli (piazza Dell’Aquila, in ingresso al paese), a Montemagno (piazza Martiri di Pioppetti) e a Vampromaro (Parco della Rimembranza, davanti all’ex scuola elementare). Le altre verranno posizionate nei prossimi giorni in altre zone del territorio comunale.