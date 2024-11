La giunta tira dritto: "La sostanza non cambia"

"È un atto formale che non cambia la sostanza di un bilancio sano". L’amministrazione incassa la sentenza del Tar e tira dritto: "La giunta in meno di 24 ore ha riapprovato il rendiconto 2022 perché non sussisteva alcuna problematica finanziaria o politica – si legge in una nota dell’amministrazione –; gli uffici hanno predisposto nuovamente i documenti nel formato e con gli allegati necessari e si è proceduto all’approvazione in giunta. A fine mese, dopo la decorrenza del deposito, l’approvazione in consiglio comunale".

"Il consuntivo 2022 non cambia di un centesimo – assicura l’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato –; come abbiamo sempre sostenuto si trattava di una questione puramente formale. Sappiamo benissimo che l’approvazione di un bilancio è la spina dorsale di un’amministrazione e proprio per questo ribadiamo che l’azione dell’opposizione non ha cambiato di una virgola il rendiconto, non cambia nella sostanza né nei numeri. La verità è che il risultato di quel consuntivo è un risultato inaspettato e strabiliante ed è questo che, nascondendosi dietro a questioni puramente formali, le opposizioni volevano nascondere. Stiamo uscendo e bene da un dissesto che, ormai è evidente, è stato voluto solo per distruggere e non per certo per il bene della comunità che ne ha subito le conseguenze. Questo non lo riescono a digerire. Purtroppo questo modo inaccettabile di fare politica, sonoramente bocciato dalla gente, continua, e vede unita tutta l’opposizione dietro impostazioni distruttive".

Una posizione rimarcata dalla sindaca Simona Barsotti. "Ogni passaggio è stato comunicato al prefetto – spiega –; il fatto che in un pomeriggio siamo andati in approvazione è la riprova senza ombra di dubbio che non c’era alcuna eccezione nei contenuti, nei numeri, nella sostanza. Abbiamo accelerato per non ritardare l’azione amministrativa che è in un punto strategico con impegni di spesa, assunzioni e uscita dal dissesto. Mi auguro che adesso tutti i consiglieri studino bene tutte le centinaia di pagine, colonne e righe, finalmente stampate nella giusta forma e prendano atto di un bilancio che segna nei fatti l’uscita del dissesto. Volevano solo mandarci a casa ma si devono rassegnare: non ci riusciranno mai, perché a casa ci andiamo solo se viene meno la maggioranza in consiglio o la fiducia degli elettori alle prossime elezioni".

Anche le liste di maggioranza – Pd, Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa – confermano il pieno sostegno all’azione della giunta. "Qual è il dato politico? Nessuno – scrivono in una nota –; l’azione dell’opposizione ha l’unico scopo di rallentare l’azione amministrativa, far perdere tempo alla macchina comunale, far spendere i soldi dei cittadini e con il rischio vengano rallentate le assunzioni che avevamo previsto. Il bilancio verrà riportato il prima possibile in consiglio comunale, senza cambiarlo nella sostanza di una virgola, quel bilancio che ha recuperato 2,8 milioni di buco causato dal

centrodestra col dissesto e che è stato necessario recuperare per poter uscirne Questo è stato e resta l’unico dato politico del bilancio che riapproveremo. L’opposizione, in perfetta continuità con lo stile con cui hanno amministrato, non ha altro da fare che prodursi in atti per trovare cavilli".