"La forza del Parco". Tour tra le opere

Con un percorso tutto in centro storico, ispirato a figure mitologiche, torna domenica “Un Parco così non si era mai visto!”, il calendario di iniziative per scoprire il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea. “La forza del Parco”, questo il titolo dell’appuntamento che accompagnerà i partecipanti dall’iconico “Guerriero” di Botero al “Centauro” di Mitoraj. Qui l’associazione sportiva Iaido e Battodo di Pietrasanta si esibirà in una performance con la spada. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: ritrovo alle 16,30 in piazza Matteotti. Info: [email protected]