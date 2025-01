Istituto Marconi. Studenti nelle aziende

E’ entrato nel vivo il progetto Gemmm – Generazione Marconi Meccanica e Marmo. Questo progetto, infatti, è stato sviluppato per incrementare l’efficacia dell’azione formativa dell’Isi Marconi – Ipisa Seravezza, con specifico riferimento all’attività formative sono rivolte agli allievi della classe 2° e delle classi del triennio di specializzazione degli indirizzi “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Industria e Artigianato per il Made in Itlay. Settore Lapideo” e finanziato da Regione.

E, in questo contesto, sono state coinvolte le aziende Henraux Spa e la Michielotto Service Srl e anche il Comune di Seravezza è partner di Gemmm, facendosi promotore di questo progetto al fine di fare conoscere le opportunità occupazionali della zona e le figure professionali maggiormente richieste.

Le lezioni vengono svolte sia da docenti interni alla scuola che dagli esperti esterni di Henraux Spa e di Michielotto Service Srl che trasferiranno agli studenti le loro conoscenze tecniche e tutta la loro pluriennale esperienza professionale nei rispettivi settori industriali di appartenenza.

Ciascuna delle classi coinvolte svolgerà complessivamente oltre 100 ore di formazione composte da attività didattiche in aula, attività laboratoriali, stage aziendali e project work, uscite didattiche in azienda e attività di orientamento. Il tutto finalizzato a fornire, agli studenti coinvolti, una piena consapevolezza del percorso di studio che hanno scelto ed un bagaglio di strumenti utili a definire meglio la strada da percorrere lungo il loro percorso di crescita professionale.

Le attività di orientamento, infatti, consentiranno di sostenere i giovani durante il percorso formativo e nel processo volto alla conoscenza di sé, del contesto educativo, occupazionale e sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà al fine di favorire lo sviluppo di competenze utili a raggiungere i propri obiettivi professionali.