Incontro tra città gemellate. A ottobre sarà a Pietrasanta

Anche una rappresentanza del comitato dei Gemellaggi di Pietrasanta, col vicesindaco Francesca Bresciani, la presidente Daniela Zalcetti e il membro della commissione consiliare dedicata, Lora Santini, ha partecipato al primo evento del 2024 organizzato in Belgio dalla sezione di Ecaussinnes dell’associazione “Lucchesi nel Mondo”. "A fine ottobre – conferma Bresciani – sarà Pietrasanta a ospitare l’annuale riunione delle città gemellate: oltre alle delegazioni di Villeparisis, Grenzach Wyhlen, Zdunska Wola ed Ecaussinnes, accoglieremo anche le città “cugine”, cioè gemellate con nostre “gemelle”, come Săcueni". Prima dell’appuntamento autunnale, altre iniziative: “Stiamo costruendo una linea di contatto con la scuola americana di Camp Darby – spiega Zalcetti – per aprire un percorso di studio della lingua inglese; a marzo un’iniziativa all’insegna della danza con la cittadina di Mougins e, in estate, l’intensificazione dei rapporti con Ecaussinnes attraverso le nostre due realtà scolastiche". Nel 2025 ricorreranno i trent’anni di gemellaggio fra Pietrasanta e Villeparisis: a ottobre sarà elaborato il programma di iniziative.