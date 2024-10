Scontro tra auto e moto a Seravezza, grave una donna

Seravezza (Lucca), 12 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle 10 e mezzo, un grave incidente stradale si è verificato in località Corvaia, in via Esterna, a Seravezza, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti nell’impatto.

La donna, una sessantenne, ha riportato un politrauma ed è stata stabilizzata sul posto dai soccorritori, prima di essere trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Versilia. L'uomo che era con lei, la cui età non è stata resa nota, è stato portato al medesimo ospedale in codice giallo.

Anche la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente verrà probabilmente trasferita in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui l'automedica di Querceta, un'ambulanza della Croce Verde di Viareggio e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Stazzema, oltre alla Polizia Municipale per gestire il traffico e i rilievi del caso. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.