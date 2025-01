Il saluto a Barsuglia: "Sempre disponibile"

CAMAIORE"Non possiamo che augurare il meglio per Claudio Barsuglia in questa sua seconda vita dopo la meritata pensione. Un grazie per la collaborazione e la disponibilità che in questi anni ha dimostrato in particolar modo nei confronti degli ambulanti". È Confesercenti Viareggio, con il suo responsabile Daniele Benvenuti, a porgere un saluto e un grande in bocca al lupo a Claudio Barsuglia appena andato in pensione. "Non possiamo certo dire che in questi ultimi quattro anni cose importanti non ne siano state fatte con l’amministrazione comunale di Camaiore e in particolare con il comandante Barsuglia. Nel comandante e nell’amministrazione comunale abbiamo sempre trovato disponibilità e comprensione", aggiunge Benvenuti affrontando anche le questioni più difficili, come quelle dei mercati. "Il mercato di Camaiore ha visto prima lo spostamento all’interno dello stadio e poi in via Oberdan. Operazioni molto complicate perché dovevano far convivere la sicurezza con il lavoro degli operatori penalizzati da questi cambiamenti. Con Barsuglia ci siamo sempre confrontati con franchezza e rispetto giungendo poi all’attuale soluzione concertata con l’attuale assessore Andrea Favilla. E che dire poi del mercato del Lido anche quello oggetto di correttivi, culminati con il bando per assegnare i posteggi vacanti appena approvato dall’amministrazione", conclude Benvenuti. "A nome della nostra associazione, quindi, un ringraziamento a Claudio Barsuglia, certi che anche con il nuovo comandante proseguiremo il proficuo rapporto di collaborazione".