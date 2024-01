"Il porto torni alla città". Tuona la maggioranza

Anche la maggioranza in consiglio comunale, a sostegno di Del Ghingaro, ha protocollato una mozione in cui, oltre a ribadirfe la solidarietà alla protesta dei pescatori, chiede "alla Regione, al PD che la governa, al suo presidente e alla giunta di risolvere il problema dell’insabbiamento che da anni affligge il porto di Viareggio". "Chiediamo di uscire da un logica fatta di sterili proclami e di passare ai fatti" perché "Occorrono decisioni importanti ed il tempo delle vuote parole ormai è finito".

Per la maggioranza – rappresentata dai gruppi “Lista Blu“; “Progetto per Viareggio“; “Giovani per Viareggio“ e “Viareggio Democratica“, inoltre "il porto di Viareggio deve tornare alla città. Palese il poco interesse dimostrato negli anni, sia a livello locale che centrale, verso lo sviluppo di un’area fondamentale. Ne è riprova il nuovo piano del porto esistente solo nelle intenzioni e il voto contrario del Pd alla via del Mare, che di fatto impediscono qualsiasi ipotesi di sviluppo futuro della zona portuale".