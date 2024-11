Il libro di Monica Dini dedicato alle donne

Proseguono gli eventi promossi dal circolo culturale “Sirio Giannini“ di Seravezza. Il prossimo è in programma oggi alle 17 alla “Fioreria delle storie“, in via Aurelia 1124 a Querceta, con la presentazione del romanzo “Quando era ancora Anna” di Monica Dini (nella foto). L’iniziativa avverrà in collaborazione con la “Casa delle Donne“ di Viareggio e vedrà intervenire, oltre all’autrice, anche Giuliana Pellegrini e la presidente della “Casa delle Donne“ Ersilia Raffaelli. Prossimo evento il 15 novembre con la presentazione di “Cronache di una famiglia: la mia. Un viaggio versiliese tra i ricordi” di Franca Giannecchini.