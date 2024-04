Il “grazie“ dei Cugini. Ma sbagliano città

"Un concerto da ricordare nei secoli: grazie". E fin qui nulla da eccepire, inclusi i cuori che fanno da contorno al post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Peccato però che I Cugini di Campagna, reduci dal successo di “Musica e parole“ (nella foto), abbiano associato la serata al teatro comunale “Pietrasanta Viareggio“, scatenano un inevitabile diluvio di commenti. Per lo più ironici, come chi ha scritto "Non sapevo che Pietrasanta fosse in provincia di Viareggio". Ma anche stizziti, perché la dozzina di chilometri che separano le due città non ammettono confusione. Storie che si ripetono, come quando il Twiga viene associato a Forte dei Marmi o la Bussola a Viareggio.