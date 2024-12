Il concorso "Pierotti" in Sala delle Grasce

Sabato alle 16 la sala del San Leone ospiterà “Natura è: la magia della luce” 40 foto finaliste del 14° concorso Andrea Pierotti organizzato dalla sezione Versilia di Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, patrocini Comune, Parco Apuane e Consorzio di Promozione Turistica della Versilia in ricordo del presidente scomparso nel dicembre 2010 a 41 anni. Alle 17,30 nella sala delle Grasce si inagura la personale di Dario Barsottelli “Ibridazioni” (foto di un’opera). Il percorso esplora il dialogo tra scultura, grafica digitale e fotografia e valorizza l’abilità nel fondere linguaggi visivi e sonori, connubio che riflette l’esperienza come sassofonista jazz. Domenica alle 18 in Municipio “Minhwa” collettiva della galleria Ilbaekheon.