Il Comune assume. Posto nel settore tecnico

Sono due le figure professionali, e quindi i posti di lavoro, che il Comune intende inserire in organico per potenziare i servizi ai cittadini. Dopo il bando emesso pochi giorni fa per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno specialista amministrativo contabile, da destinare al settore risorse umane e finanziarie, l’ente di via XXIV Maggio ha pubblicato infatti un altro bando di concorso. Stavolta in ballo c’è un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area funzionari ed elevate qualificazioni, più precisamente un profilo di specialista tecnico (ex categoria D) da destinare al settore tecnico operativo del Comune.

Gli interessati avranno tempo fino al 15 giugno per presentare la propria domanda di partecipazione al concorso pubblico. Il bando come sempre è disponibile sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", oltre che nella sezione "Avvisi-Bandi" sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it). Pure in questo caso le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale del reclutamento InPA, compilando il relativo modulo online. Sarà poi compito degli uffici comunali informare i candidati sulle date delle prove da superrare, sulle loro modalità, oltre che sui punteggi e quant’altro. In merito invece al recente concorso indetto per assumere uno specialista amminisrativo contabile, la scadenza entro la quale deve essere presentata la propria domanda è stata fissata il 20 giugno. Per ulteriori informazioni e qualsiasi altra necessità i cittadini intenzionati a partecipare ai due concorsi posso contattare il municipio allo 0584-757711.