Gruppo dei paesani. Riprendono gli incontri

Riprendono gli incontri al bar Pretino per aprire ai cittadini il dialogo sulla situazione del territorio comunale. Giovedì prossimo alle 21 il Gruppo dei paesani si riunirà di nuovo per riprendere il filo del confronto e della raccolta di proposte: tra l’altro gli appuntamenti sono sempre più partecipati, sempre mantenendo il carattere apolitico. La prossima riunione sarà utile per parlare degli argomenti affrontati durante l’anno passato (futuro di edifici come l’ex Greppia, partecipazione e progetto di recupero dell’ex Teti) "ma anche per iniziare nuovi approfondimenti su temi attuali ed importanti tra cui cercare di capire quali saranno i possibili scenari della gestione delle spiagge alla luce dell’avanzamento della direttiva Bolkestein in merito alle concessioni demaniali". La riunione è come sempre aperta a tutti.