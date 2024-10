Gli Stati Generali di Forza Italia. Lavori aperti dal ministro Tajani

Sarà l’onorevole Tajani ad aprire questa mattina al Principe di Piemonte gli Stati Generali di Forza Italia organizzato dal partito degli azzurri in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del prossimo anno. Elezioni cui potrebbero essere legate anche quelle amministrative di Viareggio. Toccherà proprio al segretario nazionale del partito Antonio Tajani, nonchè ministro degli esteri e vice presidente del Consiglio aprire i lavori attorno alle 9,30. A seguire parleranno Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia e il vicesegretario vicario Roberto Berardi. Poi gli interventi di Matteo Mastrini, responsabile organizzazione, Ciro Costagliola – uno dei nomi che circolano come candidato sindaco del centrodestra – responsabile della comunicazione, gli onorevoli Erica Mazzetti e Chiara Tenerini. Saranno presenti tutti i coordinatori provinciali della Toscana, i sindaci di Forza Italia Roberto Giannoni (Santa Croce sull’Arno) e Jacopo Ferri (Pontremoli) e i vari assessori, ognuno per condividere la propria esperienza amministrativa.

"Con l’evento di Viareggio - ha spiegato Marco Stella - parte ufficialmente la campagna per le Regionali di Forza Italia in Toscana. Faremo una giornata intera di studio, approfondimento, di rapporto con il mondo imprenditoriale, con le categorie economiche, ma anche col mondo del sistema sanitario. Porteremo le buone pratiche del centrodestra, parleranno i sindaci e gli assessori di Forza Italia dove siamo forza di governo nei sette capoluoghi di provincia, nei Comuni che abbiamo vinto anche nell’ultima tornata elettorale, come Santa Croce sull’Arno".

I focus più importanti riguarderanno il sistema sanitario, le crisi dei distretti e le infrastrutture.