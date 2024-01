Gli aluni versiliesi brillano alla corsa campestre

VERSILIA

Alla grande gli studenti versiliesi nella fase provinciale della campestre. La gara, inserita nelle competizioni sportive scolastiche, si è tenuta nei giorni scorsi al campo atletica Moreno Martini ex campo Coni di Lucca ed ha visto la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da tutte le scuole della provincia. Nella categoria juniores maschili si sono classificati al primo posto a pari merito il liceo classico Carducci e il Galilei Artiglio, secondi gli alunni dell’Isi Garfagnana e medaglia di bronzo per l’Alberghiero Marconi. Gradino più alto nella categoria Allievi per il Liceo scientifico Barsanti e Matteucci con grande soddisfazione della dirigente Silvia Barbara Gori: medaglia d’oro per Riccardo Mannini della 2H, argento per Davide Fialdini (2H), Luca Lucchesi (2H) ha conquistato il quarto posto e Fabio Papini (3A) il sesto. Secondo classificato il Piaggia e terzo il Galilei Artiglio. Ma il Piaggia ha ottenuto brillanti risultati anche nelle categorie Cross Allievi con Bambi Becatini e Gabriele Pezzini e nelle femminili e, in particolare, risulta primo nella Juniores e secondo nella Allieve, dove la medaglia di bronzo è andata al Chini-Michelangelo. L’alberghiero Marconi conquista il primo e secondo podio nella sezione Cross Allievi Dir. "La nostra rappresentativa – commentano i docenti di scienze motorie del Galilei Artiglio - presente nelle categorie allievi e juniores maschile, ha partecipato con onore ottenendo un terzo posto della squadra degli allievi (Luca Palmerini, Leonardo Bianchi, Yemlahi Hamza, Nicolas Montemagni), un buon secondo e terzo posto negli juniores maschili e un ottimo primo posto (a pari merito) della squadra degli juniores maschili (Matteo Raffaelli, Federico Losavio, Tommaso Massollo e Marco Lanzieri Battaglia). Gli allievi hanno percorso un tracciato di 2 mila metri e – spiegano gli insegnanti – gli juniores si sono sfidati su un tracciato lungo 3 mila metri. La selezione della rappresentativa è stata fatta in occasione della Corsa Campestre (fase di Istituto) che si era svolta lo scorso 15 gennaio sul viale dei Tigli a Viareggio. In questa occasione gli studenti si sono confrontati sulle diverse lunghezze del percorso secondo la propria categoria. I nostri complimenti vanno indistintamente a tutti i ragazzi che hanno aderito (oltre 70) all’iniziativa promossa dal dipartimento di scienze motorie e sportive. Un ringraziamento particolare – concludono – va al nostro dirigente scolastico Vanda Zurrida per la sua disponibilità all’organizzazione di queste manifestazioni".

Eleonora Prayer