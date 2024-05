Giornata della fibromialgia. Il municipio si tinge di viola

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla fibromialgia, il Comune ha aderito alla campagna di sensibilizzazione proposta dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica e illuminerà di viola, colore simbolo della patologia, il palazzo comunale di piazza Matteotti anche nella serata di domani, oltre che in quella di domenica. L’iniziativa è promossa per interessare l’opinione pubblica alle condizioni dei pazienti fibromialgici, affetti da una patologia cosiddetta “invisibile” perché pur non avendo segni riconoscibili incide sulla qualità della vita. La sindrome fibromialgica, che in Italia colpisce oltre un milione e mezzo di persone, soprattutto donne, è caratterizzata da dolori muscolari e scheletrici cronici e diffusi, spesso associati ad altri sintomi a carico di organi e apparati del corpo ed è stata inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella Classificazione internazionale delle malattie.