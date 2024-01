Gioiellino unico. Musica e ironia. Il Liberty risorge

Tre appuntamenti alla settimana per riportare un gioiello della città ai fasti che merita. Al Liberty in Passeggiata si pensa in grande grazie all’intraprendenza dei proprietari, i coniugi Pucci, a Battista Ceragioli che con il figlio Cristiano ha allestito un programma ambizioso. Il via questa sera (ore 23) con l’appuntamento del sabato dal titolo "Lasciatemi cantare", omaggio a Toto Cotugno e all’immortale musica italiana. Una serata di dance e karaoke, in consolle Andrea Paci, ma con i successi della musica pop italiana Settanta-Duemila (da Battisti a Rino Gaetano per arrivare a Tananai). Una discoteca ma anche un punto di aggregazione per giovani che possono parlare, incontrarsi, apprezzare la buona musica che presto sarà anche live. Domani (ore 16,30) e tutte le domeniche il Liberty diventa un club con re incontrastato Graziano Salvadori. L’attore e comico sta portando in giro per i teatri il suo spettacolo "Credevo di essere solo" che la domenica pomeriggio al Liberty declinerà in modo ancora più accattivante, con monologhi, cabaret, musica e ospiti. La serata del giovedì scatta il 22 gennaio (ore 21,30) e sarà un appuntamento dedicato alla musica italiana d’autore. Il primo appuntamento è la data 0 degli ‘Esterina’ un gruppo viareggino che presenterà il suo repertorio e il disco nuovo in uscita il 13 febbraio. La serata del giovedì è realizzata insieme all’associazione culturale Gob di Bicchio rappresentata da Lorenzo Dinelli e Marco Marradini. Graziano Salvadori, Battista e Cristiano Ceragioli commentano in coro: "Vogliamo dare alla città un punto di ritrovo per tutte le età e per tutti i gusti. Un contenitore che ospiti tanti format accattivanti".

E.Sa.