Ghiselli sul Piano Operativo: "Sicuramente voterò contro. E ho tante cose da dire..."

"Voterò contro il Piano Operativo e avrò cose molto interessanti da dire". Si preannuncia una seduta di consiglio comunale ’al pepe’ quella di martedì alle 21: l’ex consigliere di maggioranza Enrico Ghiselli prosegue infatti la sua battaglia di rivendicazioni verso la giunta Murzi. Teatro delle ultime esternazioni le case popolari in Vaiana dove Ghiselli è tornato a fare un sopralluogo dopo aver per anni sollecitato la soluzione ai periodici allagamenti. "Solo oggi la maggioranza sembra interessata alla questione – lamenta – dopo tutto il tempo perso. Nel 2018 raccolsi le lamentele dei residenti e presi contatti con la Salt e il Consorzio di Bonifica: arrivammo ad un’intesa e la Salt si impegnò gratuitamente a predisporre un progetto. L’idea era di realizzare una tratta di scarico di acque piovane sotto l’autostrada da Vaiana verso mare, nonchè la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale per permettere a anziani e bambini di evitare il cavalcavia di via XX Settembre o la via Provinciale. La proprietaria di un terreno in via Vico si disse disponibile al passaggio delle tubature e a gennaio 2023 inoltrai il suo contatto al dirigente Simone Pedonese. Non ho più saputo nulle e, su mio sollecito, ho scoperto che l’11 giugno 2024 la signora stessa aveva scritto al vice sindaco e al dirigente ribadendo la volontà di arrivare a un’intesa. Oggi vengo a sapere che forse quell’intervento verrà fatto: mi auguro che non finisca come l’accordo sottoscritto dal sindaco con cui si impegnava a spacchettare i settori edilizia e demanio da lavori pubblici e ambiente perché troppo impegnativi. Una posizione mai rispettata nei fatti". Ma allora perchè rimanere in maggioranza per oltre sette anni? "Ci sono stato per i cittadini – ribatte – ed è grazie a me che è stato realizzato il parco in via Padre Ignazio da Carrara, avviato l’intervento alle case popolari in via Ariosto, Civitali e Amendola, fatte tante fognaturel, così come è mia la battaglia per l’interramento dell’elettrodotto e la ripiantumazione degli alberi nonostante la posizione contraria dell’amministrazione. Poi quando mi sono accorto che c’era la ferma volontà di mettere in campo 5 milioni 400mila euro per la scuola di Vaiana che ha l’80% di ragazzi non residenti invece che investire sulla nuova scuola a Vittoria Apuana, l’ho trovato vergognoso".

Francesca Navari