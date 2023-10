Gestione bar al teatro di Massa

GESTORI BAR A MASSA

Cercasi interessati alla gestione del bar interno al Teatro Guglielmi a Massa. Domande entro le 12 del 6 Novembre. Il Comune ha avviato una procedura per la ricerca di operatori interessati a gestire il bar del teatro Guglielmi per gli eventi in calendario nelle stagioni teatrali 20232024 e 20242025 con termine al 15072025. Info: www.comune.massa.ms.it