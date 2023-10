Gaia nelle scuole. Scadono le adesioni

Anche quest’anno Gaia effettuerà un tour nelle scuole elementari della Versilia per insegnare agli alunni le proprietà dell’acqua e la sua importanza come risorsa. Il progetto didattico, intitolato “Alla scoperta dell’acqua” e curato dall’esperto di Gaia Alfredo Brunini, prevede che i docenti facciano richiesta di adesione entro il 31 ottobre. Sarà cura del gestore fissare le lezioni in accordo con le singole scuole. Info mail [email protected]