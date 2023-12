Furto nel panificio. Razzia di vini e prosciutti

Si sono introdotti all’interno del panificio "Pane Olio" sulla via Aurelia a Torre del Lago e sono fuggiti via con pochi spiccioli presi dalla cassa, ma soprattutto con forme di formaggio, prosciutti interi e altri generi alimentari. Per un valore complessivo di diverse centinaia di euro.

Il furto è stato portato a termine nella notte fra il 23 e la vigilia di Natale, verosimilmente fra le 5,30 e le 6,30. Questo perché il furto è stato scoperto al momento dell’apertura del negozio, ma chi era passato di lì un’ora prima non aveva visto nulla. Il ladro (o forse i ladri) deve aver sfondato la porta d’ingresso forse solo a spallate. Poi, una volta dentro ha afferrato tutto quello che poteva prendere di generi alimentari e di bottiglie di vino, visto che in cassa, ovviamente, c’era solo pochi spiccioli. Poi è fuggito via. Non è la prima volta che viene fatto un furto in questo panificio. Ora spetta alle forze dell’ordine cercare di dare un volto e un nome all’autore del furto.