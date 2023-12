Furbetti della strada. Sequestri e maximulte

Senza patente alla guida per le strade: auto e motorino sequestrati a due uomini versiliesi. Nel contesto delle serrate attività di controllo programmate in questo periodo, proprio per garantire maggiore sicurezza, nella giornata di mercoledì scorso, gli agenti di Polizia municipale, coordinati dall’assistente Patrizia Ricci, hanno intercettato due veicoli condotti da personei che mai avevano conseguito la patente di guida. La prima è un’auto guidata da un ragazzo di Massarosa, G.G. del 1995, multato perché era alla guida di un veicolo senza mai avere conseguito la patente. E’ scattata la sanzione di 5100 euro e, se il ragazzo reitererà la violazione, verrà denunciato in quanto la violazione diviene di carattere penale.

Altrettanto è accaduto a R.C., un uomo di 59 anni di Seravezza che circolava alla guida del suo ciclomotore Aprilia senza mai avere conseguito la patente di guida: il tutto aggravato dal fatto che il ciclomotore da 17 anni non è mai stato assicurato. In questo caso il mezzo è stato posto sotto sequestro. Si tratta di violazioni veramente gravi che ancora una volta il personale della PM di Camaiore, grazie alle attività di controllo, è riuscito a scovare e bloccare eliminando dalla circolazione potenziali pericoli. L’assessore al ramo Luca Mecchi ha ringraziato tutto il personale per l’attività svolta e per gli importanti risultati ottenuti. Visto che nei giorni scorsi erano stati scoperti altri automobilisti che circolavano senza assicurazione o senza patente di guida.

i.p.