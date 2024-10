Festival ’Sport & Inclusione’. Presenti 50 associazioni. Lippi ha aperto le danze

Il cittì campione del mondo Marcello Lippi ha dato il via in qualità di testimonial alla seconda edizione del Festival Sport&Inclusione che ha visto la presenza anche di tanti altri campioni: da Margherita Zalaffi, oro olimpico nella scherma, a Sara Morganti fresca di un argento e un bronzo alle paralimpiadi Parigi 2024, e ancora i giovani nuotatori Finp Pietro Passerini, Sofia Joyella Gagliardo Gurrieri già nel giro della nazionale giovanile. Tantissime le presenze con i più giovani e non, impegnati a provare le diverse discipline oltre ad assistere alle esibizioni e ai talk nelle due aree spettacolo. Nel villaggio oltre 50 le società sportive presenti con tanto di campi da pallavolo, piste da pattinaggio, bocce, tennis e tatami per le arti marziali. Nel finale la nomina ad ambasciatore dello sport per Massarosa di Stefano Gori, atleta pluripremiato e membro del Cip. La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e la collaborazione organizzativa e artistica di Sonia Paoli e del suo staff. "Lo sport o è per tutti o non è sport – sottolinea l’assessore allo sport Stefano Natali –; abbiamo dimostrato con questa due giorni le potenzialità e le opportunità del territorio e delle nostre società sportive anche di poter lavorare seriamente all’inclusione a tutti i livelli".

"Inclusione nello sport che diventa occasione per condividere emozioni e sentirsi liberi – aggiunge la delegata alla disabilità Michela Sargentini – questo è il messaggio che arriva da questa due giorni e da cui dobbiamo ripartire per le scelte e le azioni di ogni giorno".