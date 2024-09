Fede e culto popolare. La marginetta “rinata“. Via rovi e cespugli dalla piccola statua

La Madonnina di Querceta simbolo dell’omonima contrada è tornata a splendere per la gioia dei cittadini che speravano in un intervento che restituisse bellezza e decoro. E’stata restaurata la marginetta all’incrocio fra via Mordure e via Aurelia conosciuta come “La Madonna che mòve gli occhi“. L’intervento è stato possibile grazie a Marcella Citi della Colombaia e della famiglia. L’architetto di Strettoia Guido Bascherini ha seguinto i lavori della ditta Michelangelo Tognoni di Pozzi. Descrive l’intervento alla Nazione.

"E’ stata una semplice pulizia dai rovi e dai cespugli. Siamo intervenuti anche sul deterioramento e consumo dei marmi causato dallo smog. Non è stata una opera di restauro, ma una opera di conservazione per restituire ai cittadini un luogo a loro caro come testimoniano le coccarde azzurre e rosa attaccate alla grata di ferro"

C’era un problema di sicurezza?

"Certo il marmo della copertura era pericolante e poichè la marginetta è su un incrocio importante era necessario metterlo in

sicurezza. L’intervento è stato eseguito nella massima conservazione dei luoghi: con spazzole di saggina e acqua. Siamo interventui sugli intonaci riprendendo i colori originali", racconta. L’architetto ha donato alla comunità la sua professionalità seguendo i lavori in modo gratutito. L’edicola votiva contiene una riproduzione della Madonna di Lourdes con statua omonima e di Bernardette. C’è anche una statuetta di S.Antonio da Padova. La storia narra che una signora mentre pregava davanti all’edicola vide gli occhi della Madonna che si muovevano: un miracolo che ha reso la marginetta un luogo di culto amato da tutti nel corso della storia.

maria nudi