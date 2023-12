Faceva razzìa di biciclette e ripuliva le auto in sosta. Giovane di Torre del Lago finisce agli arresti domiciliari

VIAREGGIO

È finito agli arresti domiciliari un viareggino che, in seguito alle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Torre del Lago, è stato accusato di furto sulle auto in sosta e di aver rubato delle biciclette. I fatti per i quali i carabinieri hanno investigato risalgono al periodo estivo, periodo segnato da una lunga sequenza di furti e danneggiamenti sui veicoli sia posteggiati sulla Marina che nelle vie interne della frazione. Approfondendo i carabinieri hanno appurato che la tecnica usata per i colpi era sempre la medesima, poi la visione di filmati delle telecamere a circuito chiuso e le testimonianze raccolte durante le indagini hanno permesso ai militari di individuare l’autore e quindi di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria, che ha avvalorato la tesi formulata dai Carabinieri emettendo nei confronti dell’uomo un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Grande apprezzamento, per aver posto fine a quello che ormai era diventato un incubo notturno, è stato rivolto dai torrelaghesi ai Carabinieri.