Ex 5A Carducci. Una menzione dalla Mondadori

Il coraggio delle emozioni della ex 5°a Carducci conquista una menzione speciale al Concorso Mondadori "#Leparolechesiamo, le emozioni che proviamo" promosso dal Nuovo Devoto-Oli e dal Devoto-Oli Junior e dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. I bambini della ex 5° A della primaria Carducci hanno ricevuto una menzione speciale per la fiaba “la principessa Coraggio”. La fiaba, dall’intreccio complesso, in cui le vicende della principessa Evelina e della fata Calendula si fondono con la storia della Principessa Coraggio e del Principe Compassione, con parole semplici da bambini e una capacità introspettiva adulta, affonda il proprio sguardo nel profondo e caleidoscopico mondo delle emozioni, trasferendo in parole e disegni ciò che sono riusciti ad intuire con i loro piccoli cuoricini: la fragilità che spaventa, suscitando in chi la osserva un apprensione che rischia di diventare reclusione, il desiderio di libertà, di librare, letteralmente, le proprie ali nel mondo, la tristezza che incupisce, e somiglia ad una “nuvola grigia sopra la testa”, il coraggio e la compassione come emozioni guida, l’apertura verso l’altro, l’arte e la lettura non solo come antidoti alla noia ma strumenti pedagogici con cui frugare dentro sé. "Un riconoscimento meritato – dichiara Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione – per cui ringrazio la maestra Grazia Marrai per aver guidato i bambini in questo viaggio introspettivo, e Chiara Bagaglini per il prezioso supporto. Colgo l’occasione per complimentarmi con i ragazzi e con Bianca Bazzichi, la piccola scrittrice che ha cucito

insieme tutti gli spunti emersi dai circle time con i compagni". La raccolta di racconti, di cui la fiaba “La Principessa Coraggio” fa parte, è online su www.devoto-oli.itraccolta-fiabe-e-favole